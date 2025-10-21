Parçalı Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.10.2025 10:07

Minguzzi cinayeti davasında karar günü

İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada bugün 6'ncı duruşma yapılıyor. Tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor.

Minguzzi cinayeti davasında karar günü

Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren 2 kişinin yargılandığı ana dosya, olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen tutuklu diğer 2 çocuğun dosyasıyla birleştirildi.

Bugün 4 sanık ikinci kez birlikte hakim karşısına çıktı.

Anadolu 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Minguzzi'nin ailesi ve avukatları da katılıyor.

Mahkeme, bir önceki celsede, olay günü semt pazarındaki beş pazarcıyı tanık olarak dinlemişti.

Bugün ise sanıkların savunmasının ardından davada bir karar çıkması bekleniyor. İddianamede, Minguzi'yi bıçaklayarak öldüren 2 sanık hakkında 24'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yeşil Vatan Seferberliği" çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:23
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında "belediye başkanlarının hak ediş ödemesi karşılığında rüşvet aldığı" iddiası
11:21
Konut fiyatlarındaki reel düşüş devam ediyor
11:20
Van için kuvvetli yağış uyarısı
11:17
Deprem bölgesi ayağa kaldırılıyor: İLBANK 152 projeyi tamamladı
11:18
AR-GE'ye 10 yılda yaklaşık 1,6 trilyon liralık rekor harcama yaptı
11:15
İklim krizi havada daha fazla gürültü koparacak
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda birçok okul kullanılmaz hale geldi
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda birçok okul kullanılmaz hale geldi
FOTO FOKUS
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ