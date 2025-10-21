Minguzzi cinayeti davasında karar günü

Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren 2 kişinin yargılandığı ana dosya, olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen tutuklu diğer 2 çocuğun dosyasıyla birleştirildi.

Bugün 4 sanık ikinci kez birlikte hakim karşısına çıktı.

Anadolu 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Minguzzi'nin ailesi ve avukatları da katılıyor.

Mahkeme, bir önceki celsede, olay günü semt pazarındaki beş pazarcıyı tanık olarak dinlemişti.

Bugün ise sanıkların savunmasının ardından davada bir karar çıkması bekleniyor. İddianamede, Minguzi'yi bıçaklayarak öldüren 2 sanık hakkında 24'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.