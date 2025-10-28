Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
AA 28.10.2025 13:11

Türk limanları rekor kırdı: 9 ayda 47 bini aşkın gemi yanaştı

Türk limanlarına yanaşan gemi sayısı, ocak-eylül döneminde 47 bin 630 ile son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ro-Ro gemilerinin yurt dışı bağlantılı hatlarında, aynı dönemde 541 bin 3 araç taşındı.

Türk limanları rekor kırdı: 9 ayda 47 bini aşkın gemi yanaştı

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk limanlarına uğrayan gemi sayısı, COVID-19 salgınından itibaren artış trendini sürdürdü.

Bu gemilerin sayısı 2018'de 55 bin 448 olarak hesaplanmıştı. Salgın döneminde 40 binin altına inen limanlara uğrayan gemi sayısı, 2022'de 43 bin 164'e, 2023'te ise 45 bin 605'e yükseldi.

Türk limanlarına bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8'lik artışla 47 bin 630 gemi uğradı. Bu sayı geçen yılın ocak-eylül döneminde 46 bin 317 olarak kayıtlara geçmişti.

Gemilerin 16 bin 777'si Türk bayraklı 

Bu yılın 9 ayında limanlara uğrayan gemi sayısı, son 7 yılın en yüksek rakamı olarak hesaplandı.

Bu dönemde limanlara uğrayan gemilerin ağırlığı 723 milyon 215 bin 121 groston oldu. Limanlara yanaşan bu gemilerin 16 bin 777'sini Türk bayraklı gemiler oluşturdu.

Türk limanlarına uğrayan yabancı bayraklı gemilerin sayısı ise ocak-eylül döneminde 30 bin 853 oldu.

Gemilerle en çok Avrupa hatlarında araç taşındı

Ro-Ro gemilerinin yurt dışı bağlantılı hatlarında taşınan araç sayısı da bu yılın 9 ayında artış gösterdi.

Söz konusu gemilerle taşınan araç sayısı, geenç yılın ocak-eylül döneminde 519 bin 354 iken bu yılın 9 ayında yüzde 4,2 artışla 541 bin 3 oldu.

Bu yıl yurt dışı güzergahlı Ro-Ro gemileriyle 269 bin 620 araç geldi, 271 bin 383 araç ayrıldı.

Yurt dışı hatlarını kullanan araçların büyük kısmı Avrupa limanlarından taşındı. Ro-Ro gemileriyle yılın 9 ayında taşınan 540 bini aşkın aracın, 391 bin 292'sinin transferi Trieste, Valensiya, Marsilya gibi Avrupa hatlarında gerçekleşti.

Tuapse, Novorossisk ve Köstence gibi Karadeniz limanları ile Türk limanları arasında taşınan araç sayısı da aynı dönemde 65 bin 630 olarak kayıtlara geçti.

