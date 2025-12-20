Duman 6.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 20.12.2025 11:02

Bakan Güler'den çok çocuklu ailelere 'askerlik' müjdesi

Milli Savunma Bakanı Güler, 3 çocuğu olan ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan ailenin ise 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşünceleri olduğunu söyledi.

Bakan Güler'den çok çocuklu ailelere 'askerlik' müjdesi

Bakan Güler, bakanlıkta düzenlenen "2025 Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sorumluluğunda devam eden konuyla ilgili Bakanlık olarak neler yapabileceklerine çalıştıklarını söyledi.

Çok çocuklu ailelere yönelik bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Bu konuda hazırladığımız bir takım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var."

"Aile konusuna büyük önem veriyoruz"

Bakan Güler, "Biz aile konusuna büyük önem veriyoruz, hatta en son İstanbul’da düzenlenen IDEF Fuarında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte stant açtık." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu düzenlemenin teknik detaylarının ve uygulama esaslarının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılacak koordinasyonun ardından netleşmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler
