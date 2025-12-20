Emine Erdoğan'dan Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "İyileşme yolunda emek veren her bireyin, kendi değerini yeniden keşfettiği, hayatın sunduğu güzelliklere yeniden tutunduğu bir yolculuk temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İyileşme yolunda emek veren her bireyin, kendi değerini yeniden keşfettiği; hayatın sunduğu güzelliklere yeniden tutunduğu bir yolculuk temenni ediyorum.



????Yeşilay Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi pic.twitter.com/ChdznlEUO5 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 20, 2025