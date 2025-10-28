Çok Bulutlu 22ºC Ankara
AA 28.10.2025 13:47

Çankırı'da çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında 6 ev ile 1 ahır tamamen yandı.

Çankırı'da çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çiçek Köyü Kayapa Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine alevler yakındaki evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 1 iş makinesi, 9 yangın aracı ve 36 personel katıldı.

Çankırı'da çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yangında 6 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Çankırı Yangın
