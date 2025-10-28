Çok Bulutlu 17.2ºC Ankara
Türkiye
28.10.2025 17:19

Ankara'da dolu etkili oldu: Minare devrildi, ekili alanlar zarar gördü

Başkent Ankara'da öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak etkili oldu. Bazı bölgelerde ise dolu yağışı görüldü. Beypazarı'nda ekili alanlarda dolu nedeniyle zarar meydana geldi. Vatandaşlar, aniden bastıran dolu yağışını cep telefonu kamerasına kaydetti.

Ankara'nın bazı bölgelerinde yağmur etkili olurken, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde yer yer dolu yağdı.

Başkentte öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak etkili oldu. Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde ise sağanakla birlikte dolu yağdı. Dolu, özellikle Beypazarı'nda ekili alanlarda zarar neden oldu. Dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ayaş ilçesi Çanıllı Mahallesi Camisi'nin minaresi, fırtınada devrildi. Minare bir evin üzerine devrilirken olayda şans eseri yaralanan olmadı. Camide ve evin bir bölümünde hasar oluştu.

Ankara Valiliği'nden uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün öğle saatlerinden gece saatlerine kadar şehrin kuzeybatı kesimlerde beklenen yağışların; kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Ankara Valiliği de sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Ankara Sağanak
