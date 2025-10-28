Çok Bulutlu 22ºC Ankara
Türkiye
AA 28.10.2025 14:38

Kapıkule ve İpsala'da 524 kilo 336 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule ve İpsala sınır kapılarında düzenlenen operasyonlarda 524 kilo 336 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kapıkule ve İpsala'da 524 kilo 336 gram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurulan tırlarda arama yaptı.

Aramalarda 427 kilo 540 gram uyuşturucu madde ve 66 kilo 400 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.

İpsala Sınır Kapısı'nda da bir tırın televizyon ünitesinin boşluklarına yerleştirilmiş 96 kilo 796 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

