Fakültenin Keçiören Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen "Ankara Üniversiteli Gençlerle Söyleşi" etkinliği, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sanatçıları Tayfun Ünver ile Elif Önal'ın verdiği mini konser ile başladı.

Konserin ardından bir kouşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, her fırsatta gençlerle buluşmayı çok istediğini ve bugün bu programa katılmaktan mutlu olduğunu söyledi.

"Sizinle her buluştuğumuzda biz aslında çok şey öğreniyoruz"

Yanık, "Siz geleceğimizsiniz ama sadece geleceğimiz değilsiniz. Aynı zamanda bugünümüzsünüz. Sizinle her buluştuğumuzda biz aslında çok şey öğreniyoruz. Bu buluşmaları aslına bakarsanız bir şey anlatmak ya da bir şey öğretmek için istemiyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum, sizlerden bir şeyler öğrenebilmek için istiyorum." dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümlerinin Bakanlığın çalışma alanına çok yakın olması dolayısıyla da gençlerin sorularını, yorumlarını ve değerlendirmelerini dinlemeyi çok istediğini belirten Yanık, gençlere programa katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da devlet yönetiminde şefkat ve merhametin görevler arasında zikredilmediğini ama bu iki erdemi önceleyen pek çok işin olduğunu söyledi.

Anayasanın üçüncü maddesinin Türkiye Cumhuriyetini "demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti" diye tanımladığını belirten Ünüvar, sosyal hukuk devleti kapsamındaki iş ve işlemlerin önemli bir kısmını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptığını ifade etti.

"Toplumun en mağdur kesimine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakar"

Ünüvar, "Toplumun en mağdur, en fazla elinden tutulması gereken kesimine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakar. Şehitler, şehit yakınları, gaziler, engelliler, çocuklarla Bakanlığımızın ilgilendiğini görürüz. Orada şefkat ve merhamet duygusunun öne çıktığını da görüyoruz, biliyoruz. Devletin yaptığı hizmetleri görüp sevinç duyan, göz yaşı döken çok insana rastladım. Yoğun, ağır, yorucu gündemde rahatlatan şeylerden birisi de vatandaşımızın gönülden size şükran duyması. Bu, aslında devletin verdiği bir vazifedir" dedi.

Şefkat ve merhametin kadına daha çok yakışan bir duygu olduğunu belirten Ünüvar, bu yüzden salonda kadın akademisyen ve öğrencilerin olmasından memnuniyet duyduklarını, kadın elinin değdiği her işte bereket olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Yanık'ın öğrencilerle söyleşisi basına kapalı gerçekleşti.