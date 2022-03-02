İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, SRC sınavlarında yapılan usulsüzlüklerle mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

Sınava girmesi gereken asil adayların yerine joker olarak tabir edilen 6 kişinin sınava girdiği tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, konuyla bağlantıları olduğu tespit edilen ve aralarında sürücü kursu sahibi ile kurs çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

3 kişi tutuklandı

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, sahte kimlik belgeleri ile sınava giriş belgeleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 6 kişiye de adli işlem gerçekleştirildi.