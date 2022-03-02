Para karşılığında başkalarının yerine sınava giren 3 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da para karşılığı SRC belgesi sınavında başkalarının yerine sınava giren ve usulsüzlük yapan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, SRC sınavlarında yapılan usulsüzlüklerle mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.
Sınava girmesi gereken asil adayların yerine joker olarak tabir edilen 6 kişinin sınava girdiği tespit edildi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, konuyla bağlantıları olduğu tespit edilen ve aralarında sürücü kursu sahibi ile kurs çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
3 kişi tutuklandı
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, sahte kimlik belgeleri ile sınava giriş belgeleri ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 6 kişiye de adli işlem gerçekleştirildi.
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