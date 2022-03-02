Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da tarihi eser operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde T.H. ve C.T'nin ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 79 sikke, 3 heykel bulundu.
Gözaltına alınan T.H. ve C.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Antalya Roma Dönemi Tarihi Eser
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