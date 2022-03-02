Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 14:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay'da denizde hortum çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanağın ardından da denizde hortum oluştu.
Samandağ ilçesinde öğle saatlerinde denizde hortum meydana geldi.
İlçeye bağlı Deniz Mahallesi'nde görülen hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.
Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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