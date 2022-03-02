Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 'Tunca-2' operasyonu: 20 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Edirne'de polis ekiplerince 16 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerince, ruhsatsız silah bulundurma ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında Özel Harekat Timlerinin katılımıyla drone destekli "Tunca-2" adı verilen operasyon düzenlendi.
Kent merkezinde belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir pompalı av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ve 9 fişek, bir ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirdi.
Operasyon kapsamında aranan 6 kişinin de aralarında olduğu 20 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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