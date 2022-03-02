Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından T129 Atak helikopterinin teslimatıyla ilgili paylaşımda bulundu.

"Dünyanın geçmiş olduğu kritik süreç bizlere bir kez daha tam bağımsız savunma sanayinin önemini gösterdi" değerlendirmesini yapan Demir, şunları söyledi:

"Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyor ve güvenlik güçlerimizin envanterindeki yerli platformları artırıyoruz. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığına T129 Atak helikopteri teslim ettik."