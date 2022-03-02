Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Balçova ilçesinde bir büfeden sahte parayla alışveriş yapmaya çalıştığı belirlenen 2 kişi yakalandı.
İzmir'de polis ekipleri, Balçova ilçesindeki bir büfeden 2 kişinin sahte parayla alışveriş yapmaya çalıştığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Polis, yapılan çalışmayla, şüpheli R.S. ve A.E'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramada 12 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Evde, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek de bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: İzmir Sahte Para
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