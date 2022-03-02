Nevşehir'in Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldeleri ile Çavuşin köyü çevresindeki arazilerden sabahın erken saatlerinde havalanarak, bölge semalarını renklendiren balon turları, olumsuz hava koşullarından dolayı hafta başından beri yapılamıyor.

Turistlerin ilgisini çeken sıcak hava balon turları, hava koşullarının normalleşmesi ile önümüzdeki günlerde yeniden başlayacak.

Yılda yaklaşık 250 gün uçuş yapılabilen bölgede balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.