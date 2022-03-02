Güçlü çiçek kokusundan dolayı başta parfüm ve diğer kozmetikler ile duş jeli ve ev temizlik ürünlerinde yaygın olarak kullanılan ve lilial ismiyle bilinen "Butylphenyl Methylpropıonal" bileşeni, alerjen içermesi nedeniyle AB Kozmetik Tüzüğü'nde yasaklı bileşenler listesine alındı.

Bileşenin 1 Mart itibarıyla AB piyasalarında bulundurulmayacağı açıklandı.

Bu gelişme üzerine sağlığa zararlı lilial bileşeninin Türkiye'deki kozmetik ürünlerde de bulundurulmaması için harekete geçen Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), kozmetik sektörüne yönelik bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, taslak Kozmetik Yönetmeliği'nin yayımlanacağı ve yönetmelik yürürlüğe girdiği andan itibaren Türkiye'de bu bileşeni içeren kozmetik ürünlerin piyasada bulunamayacağı vurgulandı.

Ürünler ne zaman piyasadan toplatılacak?

Lilial içeren ürünlerin piyasadan toplatılmasında yeni Kozmetik Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği tarih belirleyici olacak.

Lilial için yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından firmalara ilave süre verilmemesi planlanıyor.

Ayrıca tüketicileri ve denetimleri yanıltmaması açısından bileşenin çıkarıldığı ürünlerin etiketleri de yeni düzenleme doğrultusunda değiştirilecek.