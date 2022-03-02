Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evine silahla gelen kocasından KADES sayesinde kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de boşanma aşamasında olduğu kocasının eve silahla geldiğini gören kadın KADES'i kullandı. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri kadını kurtardı.
Cunudiye Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan S.A, boşanma aşamasında olduğu eşi Ali A'nın elinde tüfekle kapısının önüne gelmesi üzerine cep telefonuna yüklediği İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) kullandı.
Bölgeye sevk edilen 4 ekip, 2 dakika içinde kadının evine ulaştı.
Silahlı koca gözaltına alındı
Elinde bulunan ruhsatsız av tüfeği alınarak etkisiz hale getirilen Ali A, emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan Ali A. hakkında eşine yaklaşmaması için önleyici ve koruyucu tedbir uygulandığı öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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