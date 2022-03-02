Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, Giresunlu muhtarlarla bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'un Alucra ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığındaki toplantıda muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.
Toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık da hazır bulundu.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı
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