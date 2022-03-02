Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Esenyurt'ta arıza nedeniyle emniyet şeridine park edilen kamyonete, arkadan gelen kargo kamyonu çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen kamyonetin sürücüsü, arızalanan aracını emniyet şeridinde park etti. Kamyoneti çekmek üzere de başka bir araç yardıma geldi.
Bu sırada aynı yönde ilerleyen Erol Ö'nün kullandığı kamyon da arızalanan kamyonete çarptı. Kazada, yardıma gelen araç ile kamyonet arasında bulunan İbrahim Can Y. yaşamını yitirdi, İbrahim T. ve Halil İbrahim A. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden İbrahim Can Y'nin cenazesi de morga gönderildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Etiketler: Trafik Kazası Ambulans
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