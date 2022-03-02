5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık T.M, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, müşteki D.K. ise salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar A.K. ve B.E. ise duruşmaya katılmadı.

Yaklaşık 120 kişiyi dolandırdılar

Duruşma savcısı mütalaasında, yaklaşık 120 kişiyi bu şekilde mağdur ettikleri öne sürülen 3 sanığın, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

İnternetten otomobil motoru satış ilanını görerek iletişime geçtiği sanıklara 3 bin 500 lirasını kaptırdığını anlatan mağdur D.K, zararını gidermeyen sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Sanık T.M. ise diğer 2 sanığın arkadaşı olduğunu, bu eylemi kendisinin gerçekleştirmediğini ve boğazından haram lokma geçmediğini iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, 3 sanığa da "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 9'ar ay hapis ve 12'şer bin lira adli para cezası verdi.