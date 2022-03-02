Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Aralarında infaz koruma memurlarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul, Kocaeli, Samsun ve Tekirdağ'da ardışık arama yaptıkları tespit edilen 10 FETÖ şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonla aktif görevde 7 infaz koruma memuru, 2 şoför ve bir aşçı olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.
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