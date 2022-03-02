Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Bekir Dede idaresindeki kamyonet, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 45. kilometresinde, Ali Rıza Demirci'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.
Kazada, kamyonetteki Ahmet Aydın yaşamını yitirdi. Yaralanan Dede ile kamyonetteki Mevlüt Şarlak, kaza yerine gelen AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet Aydın'ın cenazesi de incelemenin ardından Çay Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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