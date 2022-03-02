Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 16:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Göçmenleri "Yunanistan" diyerek Büyükçekmece'ye bıraktılar
Büyükçekmece Çakmaklı mevkiinde öğle saatlerinde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıtalar, arazide 2 kamyonun park halinde olduğunu fark etti.
Kaçak döküm yapıldığından şüphelenen ekipler, kamyonun yanına yaklaşınca içinde çok sayıda insan olduğunu gördü.
Göçmenlerin İzmir'den geldikleri öğrenilirken, polis göçmenleri araziye bırakan 2 insan kaçakçısını kısa sürede yakaladı.
A.E. ve M.İ. isimli şüphelilerin, göçmenleri "Burası Yunanistan" diyerek arazide bıraktıkları belirlendi.
Afgan göçmenler ve 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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