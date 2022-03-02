İç Anadolu'nun doğusu (Nevşehir, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas) ile Orta Karadeniz'in yüksek kesimlerinde (Tokat, Amasya, Samsun, Ordu ve Giresun) kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Batı Karadeniz'de bu gece saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen kar yağışlarının cuma günü ilk saatlere kadar Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Düzce ve Sinop illerinin 200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu için sağanak uyarısı

Bugün akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde etkisini artırması beklenen sağanak yağışların Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.

Yağışların yarın 1500 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı, zamanla kar yağışının 1000 metre üzeri yerlerde de etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Rüzgar ve fırtınadan etkilenecek bölgeler

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

İlgili bölgelerde yaşayanların ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, buzlanma, don, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.