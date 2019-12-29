İçişleri Bakan Süleyman Soylu, PKK'ya yönelik operasyonlar ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Son 2 yılda 600 telsiz ele geçirdik, 2 bin 700 barınak ve sığınaklarını yok ettik. Sadece bu yıl 70 tonun üzerinde gıda malzemesi ele geçirdik."

Ayrıntılar geliyor…