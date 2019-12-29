Türkiye
Bakan Soylu: Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık29 Aralık 2019 Pazar 21:27 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 21:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık. Bunun piyasa değeri 15 milyar liradır" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakan Süleyman Soylu, PKK'ya yönelik operasyonlar ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Son 2 yılda 600 telsiz ele geçirdik, 2 bin 700 barınak ve sığınaklarını yok ettik. Sadece bu yıl 70 tonun üzerinde gıda malzemesi ele geçirdik."
Ayrıntılar geliyor…