Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Durugöl Recep Kara Spor Salonu'nda yapılan kan bağışı etkinliğinde Samsun, Sinop ve Tokat'tan gelen Kızılay görevlileri de hazır bulundu.

Türk Kızılay Genel Merkezi Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, dün başlayan ve bu akşam sona eren kan toplama kampanyası kapsamında hedeflenen rakama ulaştıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Ordu'nun kan bağışı konusunda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu anlatan Kısacık, Altınordu Kaymakamlığı ile Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün önderliğinde yapılan kampanyaya bütün kamu kurumlarının destek verdiğini belirtti.

2 günde bin 600 ünite kan toplandığını anlatan Kısacık, soğuk olmasına rağmen kampanyaya destek vererek bağışta bulunanlara teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

"Kan sürekli ihtiyaç"

Kampanya kapsamında 342 kişinin de kök hücre bağışında bulunduğunu açıklayan Kısacık, "Kan sürekli bir ihtiyaç. Onun için 24 saat esasıyla kana ihtiyacımız var. Bunun için erkeklerin üç ayda bir, kadınların da dört ayda bir bağışta bulunmasını istiyoruz. Zaten bağışçılara SMS yoluyla mesajlar ulaşıyor. O mesajlar geldiğinde mutlaka kan bağış noktalarına gitsinler. Çünkü kanın tek kaynağı insandır. Sadece 15-20 dakika vakitlerini ayıracak ve sonucunda da 3 can kurtarmış olacaklar" dedi.

Kısacık, benzer kampanyaların devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA