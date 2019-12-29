Türkiye
Adana ve Mersin'de vatandaşlar karın tadını çıkardı29 Aralık 2019 Pazar 20:05 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 20:08
Adana ve Mersin'de kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimler vatandaşların akınına uğradı.
[Fotoğraf: AA]
Hafta sonunu fırsat bilenler, bin 300 rakımlı Mersin'in Tarsus ilçesindeki Karboğaz mevkisine gelerek kar topu oynayıp kayarak gönüllerince eğlendi.
Ayrıca, Adana'nın Pozantı ilçesinin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
[Fotoğraf: AA]
Pozantı ilçesinin Gökbez Mahallesi'ne bağlı bin 700 rakımda bulunan Armutoluğu Yaylası'nda beyaz kar örtüsü güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA
Etiketler: pozantı Mersin Kar yağışı Adana