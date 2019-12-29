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Hurda araç indiriminde son günler29 Aralık 2019 Pazar 19:39 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 19:48
Hurda araç indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor. Fırsattan yararlanmak isteyenler, yılın son günlerinde bayilerdeki kampanyaları takip ediyor.
15 bin lirayı bulan hurda indirimi için son günler. Hurda araç indirimi yıl sonunda bitiyor.
Kampanya, ömrünü tamamlamış araçların ekonomiye kazandırılması amacıyla 2018 yılında başlatıldı. İndirimden faydalanmak isteyenler için başvurular 31 Aralık'ta sona erecek. Fırsatı değerlendirmek isteyenler kampanyaları takip ediyor.
16 yaş ve üstü ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılmasıyla sıfır araçlarda indirim uygulanıyor.
Hurda araçlar geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: son günler kampanya hurda araç indirimi 31 aralık