Türkiye'nin yüzde 100 elektrikli yerli otomobili, görünüşü ve özellikleriyle herkesi etkiledi. Yerli otomobil 300 ve 500 kilometre menzil sağlayan 2 farklı pil seçeneğine sahip.

Araç yol durumuyla ilgili detayları sadece iç panellerde fiziki değil; sanal olarak hologram teknolojisi ile aktarmaya uygun tasarlandı.

Holografik Asistan Teknolojisi ile yol bilgilerinin direkt sürücünün göz bebeğine ışınlar yoluyla iletebilmesi hedefleniyor.

Bilişim Uzmanı Ali Rıza Babaoğlan, "Bunu da yerli yabancı girişimciler desteğiyle ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) desteğiyle ortaya çıkarılacak yeni uygulamalar yapacak" dedi.

Sürücüsüz işlemlere de uygun

Yerli araç sürücüsüz işlemlere de uygun. Babaoğlan, yerli aracın özelliklerinden bazılarını şöyle anlattı:

"Birçok işlemi kendi yapabilecek. Örneğin park etme, şu an bazı araçlarda Türkiye'de de görüyoruz bunları ya da bazı yol teknolojileri şerit takip etme. Belli noktalarda sürücüye gerek kalmadan bazı işlemleri yapabilmesi..."

Otomobilin teknik özellikleri, akıllı telefonlardaki güncellemelerle yapıldığı gibi uzaktan da yenilenebilecek. Babaoğlan, indirilecek yeni yazılımlar ile şarj ile gidilecek 300 kilometrenin 400 kilometreye çıkarılabileceğini söyledi.

Yerli otomobildeki yazılımsal sorunlar da uzaktan erişimle çözülebilecek.



Kaynak: TRT Haber