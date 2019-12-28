Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, CNN Türk'e katılarak "Türkiye'nin Otomobili" ile ilgili soruları yanıtladı.

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

30 yıldır otomotiv dünyası içindeyim. Biz tasarımımıza başlamadan önce hedef kitlemizi belirledik. Hedef kitlenin beklentilerini oldukça profesyonel şekilde uyguladık. Hedef kitlemiz yalın ve prestijli otomobil görmek ister. Tasarımcılar bütününe bakmak zorunda. Tasarım yaparken, ölçülerin bütünlüğü oranı birbirini tamamlamalı. Bizim otomobilimiz elektrikli olması sebebiyle aks mesafesi olmalı. Ortada bir tünel engelimiz yok. İçi düz ve geniş. Aks aralığı geniş olunca, otomobil daha uzun görünecek. Biz batı ve doğuyu birleştiriyoruz. Kendi özümüzü tanımlarken bizim farkımız ne dediğimizde içinde bulunduğumuz topraklar ortak bir sinerji yaratmış ve bizim açımızdan çok büyük bir başarı oluşturuyor.

Lalenin ellerini açmış halidir

Aracımızın farları saldırgan olmayan ama keskin bir hatlara sahip. Yandan baktığımızda güçlü bir duruş ister hedef kitlemiz. Dimdik duran bir otomobil görünüyor. Türk baharatı olarak simgelediğimiz bir yer var. Ön kısma baktığımızda laledir. Lalenin ellerini açmış halidir. Otomobilimizin içinde de görmeye devam ediyoruz.

"150 isim içinde seçeceğiz"

Hava girişine ihtiyacımız yok. Bu bir tasarım amaçlı kullanılıyor. Çok fazla fütüristik yapmayan bir seçim bu. Benzin ve dizelde bir şekilde soğutmamız gerekiyor. Kırmızı aracın önü daha farklı tasarlanmış. Şu an belirlenmedi. Önümüzdeki yılın ortasına doğru lansmanını düşünüyoruz. Değişen dönüştüren bir kimliğe sahip olması önemli. Tamamını temsil edilecek bir isim olmalı. 150 isim içinde seçeceğiz. Anlam olarak karşılıklarına bakacağız. Özellikle hedef olarak düşündüğümüz ülkeler için. Önümüzdeki senenin ortasında marka lansmanımızı yapmak istiyoruz. Önemli olan tüm kimliği yansıtmak.

"İlk SUV piyasada olacak"

Sedan'ımız konsept aşamasında. Burada aile olarak belirttiğimiz çizgileri görebiliyor muyuz, önemli. Burada da çizgiler var. O çizgiler olduğundan fazla görüntü hissi verir.

Biz 2022 sonuna doğru aracımızı çıkarınca 18-24 ay içinde Sedanımızı sonrasında ise diğer araçlarımızı çıkaracağız. Kademeli bir şekilde versiyonlarımız satışa çıkacak. İlk olarak SUV piyasada olacak.

Her zaman hedef kitleler bir üst araca binmek ister. SUV aileler için de uygun, bireysel kullanım için de uygun. Son 5 senesinde ve önümüzdeki 5 senesinde büyüyen bir segment. Aynı zamanda marka oluşturmak için çok uygun. İç piyasada satılan SUV'ların çoğu ithal. Doğuştan SUV ya da doğuştan elektrikli araç tanımı çok önemli. Hiçbir şekilde değiştirilmemiş. Tamamen sıfırdan oluşturulmuş. Piyasaya girdiğimizde klasik otomobil üreticisi olmayan, ilk SUV üreticisi olacağız.

"Fiyat vermek doğru değil"

Fiyat vermek doğru değil, 2 sene sonrası için mümkün de değil. Böyle bir otomobil bugün piyasada kimden pazar payı alır diye bakıp, tanımlamalarımızı ona göre yaparız. Bu ipucu veriyor.

Bu bizim premium, prestij, yalın olarak tasarladığımız bir otomobil. Dün akşam Çin'den eski çalışma arkadaşlarımdan mesaj geldi. 'N'apıyorsunuz orada?' diye. Bir arkadaşım Almanya'dan mesajla 'Almanya'nın en çok seyredilen kanalda ana haberde yayınlandınız' diye. Kışın da çalışacak, yazın da. Farklı şartlarda çalışacak.

"Avrupa'da ilk olacak"

Her şeyden önce uçtan uca ekran alanı var. Önünüzde, ortada ve yan tarafında, yolcu tarafında da bir ekran yer alıyor. Ortada kumanda merkezi olarak kullanacağınız bir ekran var. Biz bu 3'e bölmeyi planlıyoruz. Ve Avrupa'da ilk olacak.

Baktığınızda bahsettiğimiz tünel ve önde motor olmadığından iç mekan daha rahat ve geniş. Tasarım çizgileri olarak bizi saran bir hat var. Geniş ancak daha geniş hissi veriyor. Bizi saran ve güven hissini artıran bir tasarım.