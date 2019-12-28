AK Parti Grup Başkanlığından partinin milletvekillerine gönderilen bilgilendirme metninde şu ifadeler kullanıldı.

"Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya Tezkeresi'nin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Meclis'e gelmesi muhtemel olup; görüşmelerini yapmak üzere Genel Kurul'un 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'de toplanması söz konusu olabilir. Bu nedenle; tüm milletvekillerimizin programlarını buna göre yapmaları ve belirlenecek gün ve saatte Genel Kurul’da bulunmaları hususunda hazırlıklı olmalarını rica ederiz."

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, hava üslerini yabancı devletlere açan Hafter'in paralı güçlerine karşı koymak için Türkiye'den resmi olarak askeri destek isteyeceklerini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenlik ve askeri işbirliği muhtırasına dayalı olarak, Meclis açılır açılmaz ilk iş, asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA