Başağa, Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, darbeci general Halife Hafter'in, ülkesinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne askeri üs verdiğini belirterek, Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup yabancı savaşçıların, Cancavid milislerinin ve Çadlı isyancıların cephede beraber savaştığını söyledi.

Başağa, "Hava üslerini yabancı devletlere açan Hafter'in paralı güçlerine karşı koymak için Türkiye'den resmi olarak askeri destek isteyeceğiz" diye konuştu.

Libya'nın meşru bir hükümetinin bulunduğunu ve uluslararası toplum nezdinde tek temsilcinin bu hükümet olduğunu vurgulayan Başağa, "Türkiye, Tunus ve Cezayir'le iş birliği içinde halkımıza, güvenliğimize ve istikrarımıza hizmet eden bir ittifak içinde olacağız." ifadesini kullandı.

Başağa, BM himayesinde gerçekleşecek ve tüm Libyalıları kapsayacak bir girişimi de memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA