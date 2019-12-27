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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı27 Aralık 2019 Cuma 21:12 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 21:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 83. yılında Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, "Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal." notuyla paylaşımda bulundu.
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl! #MehmetAkifErsoy #İstiklalMarşı https://t.co/dG2g3u6683 pic.twitter.com/uZZVB08BIp— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2019
Paylaşımında Türk bayrağı üzerinde Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafına yer veren Erdoğan, "Ebediyete irtihalinin 83. yılında Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hürmet, rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nı okuduğu video da yer aldı.
Kaynak: AA
Etiketler: recep tayyip erdoğan Mehmet Akif Ersoy