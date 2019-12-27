Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Türkiye kendi otomobilini hamdolsun dünyaya takdim etti. Yıkmanın, engellemenin değil, ülkemize yeni eserler kazandırmanın gayretindeyiz." dedi.

Erdoğan, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde halka hitap etti.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz. Muhalefetin kısır gündeminin peşine asla takılmayacağız. Çünkü bizim bunlarla boşa harcayacak, tek bir saniyemiz bile yok."

"İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin yapılan projelere karşı çıkmasına tepki göstererek, "Kimi zaman mahkeme kararlarıyla kimi zaman sokak olaylarıyla bize engel çıkardılar. Bugün de aynısını Kanal İstanbul'la ilgili yapıyorlar." dedi.

Erdoğan, "Maalesef aynı tavrı bugün ön gösterim araçlarını tanıttığımız Türkiye'nin otomobiliyle ilgili de sergilediler. CHP'ye müzahir yayın organları, projeyi kötülemek için son bir haftadır adeta seferberlik ilan ettiler. Daha aracı bile görmeden kimi zaman fanını, kimi zaman aynasını, kimi zaman butonunu bahane ederek içlerindeki kin ve nefreti ortaya döktüler. 60 yıl önce Devrim otomobiline karşı ne söylendiyse bugün aynısını 'Türkiye'nin otomobili' için de söylediler." diye konuştu.

Kaynak: AA