Antalya Akseki'de Alacabel mevkii Sülek Yaylası yolunda tipi yüzünden ilerleyemeyen ve araçlarında mahsur kalan Mesut Demir, Mustafa Şahin ile Hüseyin Güçlü, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, greyder ve pikapla bölgeye giderek mahsur kalan 3 kişiye ulaştı. Alanya'daki İmamlı Mahallesi Yaylası'nda da aracı kara saplanan sürücü, belediye ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerce yapılan çalışma sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Ayrıca, belediye ekipleri, yağışın etkili olduğu Alanya-Gazipaşa yolu Aydap mevkii ile Gedevet-Mahmutseydi yolundaki taş ve toprakları temizledi.

Ekipler tarafından Kuşyuvası ve Taşatan bölgelerinde de karla mücadele çalışması yapılıyor.

Kaynak: AA