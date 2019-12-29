Türkiye
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan tır markete girdi: 4 yaralı29 Aralık 2019 Pazar 14:48 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 14:52
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkan tırın markete girmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Mardin kara yolunun kırsaldaki Anıt Mahallesi yakınlarında, Çetin Taş'ın kullandığı 38 JK 095 plakalı tır kontrolden çıkarak yol kenarındaki markete girdi.
Kazada sürücü Taş ile markette bulunan Halil ibrahim, Yunus ve Süleyman Düzce yaralandı.
Ayakta tedavisi yapılan sürücü Taş, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Diğer yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle marketin yıkılan tentesi ve duvarının enkazı iş makinesi yardımıyla kaldırılarak, araç çekildi.
Kaynak: AA