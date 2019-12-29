Polis Akademisi 75 ülkeden 35 bin 308 polisi eğitti

Polis Akademisi 75 ülkeden 35 bin 308 polisi eğitti

Kiev yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında esir değişimi başladı

Kiev yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında esir değişimi başladı

Ekonomi