Antalya Akseki ilçesine bağlı bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü. Bölge beyaza bürünürken yüksek kesimdeki kar kalınlığı yarım metre ölçüldü.

[Fotoğraf: AA]

Karın birikmesi nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, park alanları ve dinlenme tesislerinde durdu.

Karayolları ekipleri ise dünden bu yana yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Trafik akışının kontrollü devam ettiği yolda, trafik ekipleri sürücüleri, dikkatli gitmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ayrıca vatandaşların kara yollarında yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA