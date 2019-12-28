Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili" ile ilgili paylaşımda bulundu.

Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. #YeniLigeYolculuk pic.twitter.com/VXWJWQqACF — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) 28 Aralık 2019

Paylaşımda, yerli otomobilin ekip aracına çevrildiği bir fotoğraf kullanıldı.

Huzur ve güvenliğiniz için #YeniLigeYolculuk pic.twitter.com/wWViSfquMS — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) 28 Aralık 2019

Mesajda, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." denildi.

Jandarma da paylaşım yaptı

Yerli otomobille ilgili Jandarma Genel Komutanlığı da bir paylaşım yaptı.

Twitter'dan yapılan paylaşımda "Biz çok Elektrik aldık" ifadelerine yer verildi.

Biz çok Elektrik aldık!#TürkiyeninOtomobili ile;

-Milletimizin emrinde olmak,

-Milletimizin hizmetine koşmak,

-Geleceğe güvenle bakmak için sabırsızlıkla 2022’yi bekliyoruz.

Hayırlı olsun. #YeniLigeYolculuk pic.twitter.com/iHjnd5drg4 — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) 28 Aralık 2019

Kaynak: TRT Haber