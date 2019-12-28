Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi’ndeki 3 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Zemin katta oturan kiracısının çatıdan yağmur suyu aktığını belirtmesi üzerine 67 yaşındaki emekli Ali Özer, tadilat için çatıya çıktı.

Özer, hazırlık yaptığı sırada plastik kaplamalı çatı önce çatladı, bir süre sonra ise kırıldı.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten bir anda kendisini yerde bulan Özer, evin içerisine düştü. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan talihsiz adam, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Akdeniz Üniversitesi Hastanesi aciline kaldırdı.

Kaynak: İHA