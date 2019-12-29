Jandarma Genel Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için kaçak/sahte alkol ile mücadelesine azim ve kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde tüm asayiş birimlerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu, bin 144 operasyonda bin 597 şüpheli yakalandı, bin 120 ton kaçak/sahte alkollü içki ve 2 milyon 971 bin 588 adet sahte bandrol ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının yaptığı analiz çalışmalarında, yılbaşı öncesi ülke genelinde sahte içki artışı olacağı değerlendirildi. Vatandaşların sağlık sorunu yaşamaması için de son 1 ay içerisinde operasyonlar ve tedbirler artırıldı.

Sahte alkole yönelik son 1 ay içerisinde gerçekleştirilen 172 operasyonda 254 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 183 ton sahte alkol ile 2 milyon 512 bin 213 adet sahte bandrol ele geçirildi. Böylece, vatandaşların sahte alkolden zarar görmesine ve 2019 yılı genelinde yakalanan alkol nedeniyle oluşacak yaklaşık 87 milyon lira vergi kaybına engel olundu.

Jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de her türlü kaçakçılık suçları ile mücadelesine devam edecek.

Kaynak: TRT Haber