Türkiye
Torosların zirvesinde off-road yaptılar29 Aralık 2019 Pazar 19:52 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 19:57
Antalya'daki Manavgat Off-Road Kulübü üyeleri, kar kalınlığının yaklaşık yarım metre olduğu Alacabel mevkisinde off-road yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Antalya Akseki'de bir araya gelen off-road tutkunları, aileleriyle keyifli vakit geçirdi. Karın keyfini çıkaran katılımcılar, daha sonra kar kalınlığının yaklaşık yarım metreyi bulduğu alanda araçlarıyla off-road yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Katılımcılardan Emin Kaya, "Manavgat'tan geliyoruz. Bugün karda etkinlik yapmak istedik. Ailece buraya gelerek günün keyfini çıkarıyoruz" dedi.
[Fotoğraf: AA]
Emre Erdoğan isei grup olarak zaman zaman bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Alacabel mevkisine kar yağdı. Biz de ailece eğlenmeye geldik" diye konuştu.
Kaynak: AA