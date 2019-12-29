Antalya Akseki'de bir araya gelen off-road tutkunları, aileleriyle keyifli vakit geçirdi. Karın keyfini çıkaran katılımcılar, daha sonra kar kalınlığının yaklaşık yarım metreyi bulduğu alanda araçlarıyla off-road yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Katılımcılardan Emin Kaya, "Manavgat'tan geliyoruz. Bugün karda etkinlik yapmak istedik. Ailece buraya gelerek günün keyfini çıkarıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Emre Erdoğan isei grup olarak zaman zaman bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Alacabel mevkisine kar yağdı. Biz de ailece eğlenmeye geldik" diye konuştu.

Kaynak: AA