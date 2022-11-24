Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: İstanbul'da 3,5 ton uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun Türkiye'de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu açıkladı.
Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Türkiye'de tek seferde en yüksek uyuşturucu miktarının ele geçirildiğini duyurdu.
Açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye’de, tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalaması. İstanbul’da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor."
Türkiye’de, tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalaması❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 24, 2022
İstanbul’da 6 aylık takibin ardından
16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda;
3 TON 533 KİLO METAMFETAMİN
ELE GEÇİRİLDİ,
12 KİŞİ TUTUKLANDI,
10 KİŞİ hakkında adli işlemler sürüyor.
İstanbul Emniyetimize Tebrikler????
Etiketler: İstanbul Süleyman Soylu Uyuşturucu
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