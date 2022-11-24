İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda "Barış Boyun" grubu olarak bilinen organize suç örgütünün üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çete üyelerini takibe alan polis, örgütün tetikçiliğini yaptıkları belirtilen ve 'Daltonlar' denilen şüphelilerden F.Ç., geçen cumartesi günü aracıyla Beşiktaş’ta E-5 Kuzey köprü çıkışına doğru aracıyla giderken yakalandı.

[Fotoğraf: DHA]

Şüphelinin üzerinden kalaşnikof ile ruhsatsız tabanca çıktı.

Yine aynı ekibin üyelerinden A.A. ise Bayrampaşa’da kaldığı evde yakalandı. Ekipler A.A.’yı gözaltına alırken evde 1 kalaşnikof, 3 adet ruhsatsız tabanca, 15 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.