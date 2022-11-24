Necmettin Yılmaz 14 Aralık 1993'te Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. Öğretmenleri onu hep örnek öğrenci olarak gösterdi.

Necmettin Yılmaz'ın öğretmeni Ali Artun, "Duvarlar ölüm temelinde yükseldi, severdim onları ne de olsa ölüm güzeldi.' Bu mısralar değerli öğrencim, değerli öğretmenim, şehidim Necmettin Yılmaz'a ait. Kendisi Yunus Emre gibi bir insandı. Bırakın bir canlıyı incitmeyi, bastığı toprağa bile son derece nazik davranan bir insandı. Çok güzel bir insandı. Aramızdan erken ayrıldı onu özlüyoruz" sözleriyle şehit öğretmeni anlatıyor.

Örnek bir öğretmen ve öğrenciydi

Mustafa Fevzi Akçay ise, "Okumak zorunda olduğunu söyleyen, mutlaka okumalıyım bana emek verenlerin emeğinin karşılığını bu şekilde göstermeliyim düşüncesinde olan bir öğrencimizdi. Yani sorumluluk almayı bilen bir öğrencimizdi Necmettin. Gayretliydi, azimliydi, kararlıydı" diyor Necmettin öğretmen için.

Yıllar sonra ilk kez ailesinin yanından ayrılarak üniversite eğitimi için Artvin'e gitti. Çoruh Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden 2015 yılında mezun oldu.

Kısa bir süre sonra hayali gerçekleşti. 2016 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı İlkokulu'na öğretmen olarak atandı. O öğrencilerini, öğrencileri onu çok sevdi.

Necmettin öğretmenin kanı yerde kalmadı

16 Haziran 2017'de karneleri dağıtmış, memleketine dönmek için yola çıkmıştı. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde PKK'lı teröristlerce aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı. Günler sonra Pülümür Çayı'nda naaşı bulundu.

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın cenazesi Demirkapı köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Ama 23 yaşındaki öğretmenin kanı yerde kalmadı. Toprağa verildikten sadece 3 gün sonra onu hayattan koparan teröristler Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında etkisiz hale getirildi.

Şehit öğretmenin adı yaşatılıyor

Ve şehit öğretmen hiç unutulmadı. Adı, görev yaptığı okulun yanı sıra memleketi ve İzmir'deki bir okula, Tunceli'de bir bulvara ve yurdun birçok noktasındaki kütüphanelere verildi.

Şehit Necmettin Yılmaz'ın anısına hatıra ormanları da oluşturuldu.