Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

AFAD, bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 218 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Bolu’da 14 kişi Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 93 yaralının olduğu, 14 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı depremin ilk anından itibaren devrede

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında depremin ilk anından itibaren 13 Afet Grubu Başkanlığının AFAD Merkezinde faaliyete geçtiği ifade edildi.

Olay yerine Düzce AFAD, Ankara AFAD, İstanbul AFAD, Bursa AFAD, Bolu AFAD, Sakarya AFAD, Zonguldak AFAD, Kocaeli AFAD ekiplerinin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

İlgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar sürüyor

Bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet, 112, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kızılay, İlbank ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Destek AFAD Gönüllüleri, Yerel Destek Ekipleri, Türkiye Diyanet Vakfı, Beşir Derneği ve İHH olmak üzere toplamda 2 bin 580 personel ve 471 araç görevlendirildi.

AFAD Lojistik deposundan 14 bin 210 battaniye, 20 adet 112 metrekare genel maksat çadırı ve 669 adet 16 metrekare aile yaşam çadırı, 735 yatak, 885 yastık- çarşaf seti ve 1358 ısıtıcı sevk edildi. Ayrıca Jandarma’dan 5 adet 16 metrekare çadır sevk edildi.

AFAD Başkanlığı tarafından 1 adet AFAD mobil afet etüt tırı, Sakarya AFAD’dan 1 mobil koordinasyon tırı, 1 sosyal yardım aracı ve 2 adet arama köpeği, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 2 helikopter, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 1 adet mobil laboratuvar aracı ve 6 izleme aracı bölgeye sevk edildi.

Afet Hasar Tespit, Afet Altyapı, Afet Ayni Depo grupları bölgede çalışmalara başlamış olup, Afet Psikososyal grubu tarafından 1708 kişiye psikososyal destek hizmeti verildi.

Afetten etkilenen tüm il ve ilçelerde elektrik ve doğalgaz kesintisi bulunmamaktadır.

Bölgeye 10 adet mobil baz istasyonu sevk edildi.

Bölgede sıcak yemek ve ikramlık dağıtımı devam ediyor

AFAD Başkanlığı'ndan 1 adet mobil mutfak tırı Düzce merkeze, Jandarma’dan 1 adet mobil mutfak tırı Gölyaka ilçesine, Türkiye Diyanet Vakfı’ndan 1 adet mobil mutfak tırı Çilimli İlçesine, Beşir Derneği’nden 1 adet mobil mutfak tırı Gümüşova İlçesine, İHH’dan 1 adet mobil mutfak tırı Cumayeri ilçesine gönderildi.

Afet Beslenme Grubu Türk Kızılay tarafından 13 bin 100 çorba, 15 bin 534 ikramlık malzeme (kek, bisküvi ve çubuk kraker), 18 bin 068 meyve suyu ve 5 bin 784 su dağıtılmıştır. Ayrıca 4 bin 210 battaniye dağıtımı yapıldı.

Düzce'ye AFAD tarafından 1 milyon liralık acil yardım ödeneği de gönderildi.

