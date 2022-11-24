İnegöl ilçesi, kırsal Boğazköy Mahallesi’ndeki Mehmet Ali Yılmaz'a ait bağ evinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bağ evinin yandığını gören Yılmaz, kendi imkanları ile alevleri söndürmeye çalışırken, 112 Acil Çağrı Merkezine de haber verdi.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol atlına alınarak söndürüldü.

Bağ evi küle dönerken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.