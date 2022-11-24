Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremin üzerinden 24 saat geçti.

AFAD ekipleri bölgede çadır kurulumunu sürdürürken vatandaşlara da battaniye dağıtımını devam ettiriyor.

Evlerine girmeye korkan vatandaşlar, çadırlarda kalmaya başladı. Bazı vatandaşlar ise çocukları ile parklarda uyudu.

"Uyursam tekrar depreme yakalanacağım diye korkuyorum"

Ailesi ile parkta kalan Songül Şamurzayeva, “Çok korkuyorum. Ailemle birlikte dışarda kalıyoruz, eve gidemedik. 2 yaşında çocuğum da yanımda. Evde hasar oluştu, her şey kırıldı. Eve girmekten korkuyorum. Uyursam tekrar depreme yakalanacağım diye korkuyorum" sözleriyle anlattı korkusunu.

[Fotoğraf: İHA]

17 Ağustos depremini de yaşadığı için paniği üzerinden bir türlü atamadığını söyleyen Murat Mercan da deprem riski bitene kadar çadırda kalmayı düşünüyor.

Meryem Özata da korkudan eve giremeyenlerden biri. Köpekleriyle birlikte çadırlarda kalan Özata, "Çok sallandık, ara ara yine sallanıyoruz. 4 kişilik bir aileyiz, hepimiz çadırlara geldik. Köpeğimizi de yanımıza getirdik, o da çok korktu. Hala uyuyamıyorum, dünden beri gözüme uyku girmedi" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

"Çok korktum, çıkamayacağız sandım"

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Meliha Özata, “Daha önce deprem hiç yaşamadım. Depreme uykuda yakalandım. Çok korktum, çıkamayacağız sandım` ifadelerini kullandı.

Apartmanlarının ayakta ama eşyalarının yıkıldığını söyleyen Arife Çoşkun, 24 saat geçmesine rağmen hala uyuyamadıklarını ifade etti.