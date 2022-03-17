Yasa dışı bahis yalanıyla bir savcıya tuzak kuran dolandırıcılara yönelik operasyonun detaylarına TRT Haber ulaştı.

Telefonla savcıyı arayan çete üyeleri kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı. Dolandırıcılar savcının banka hesabına yasa dışı bahisle ilgili para aktarıldığını söyledi.

Hesaptaki tüm paranın güvenlik gerekçesiyle kendilerine gönderilmesi gerektiği, daha sonra iade edileceği kaydedildi.

3 saatte savcıyı ikna ettiler

Savcı, 3 saat süren görüşmelerin ardından bankadaki 200 bin lirayı şüphelilerin hesabına yolladı. Dolandırıcılar parayı 8 dakika içinde çekti.

Paranın çekilme anı kamerada

Dolandırıcıların parayı çekme anı bankanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis yalanıyla dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Dolandırıcılık şebekesine operasyon

Polis ekipleri önce dolandırıcıların kimliklerini tespit etti, ardından adresler belirlendi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan zanlılar nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. 200 bin lira sahibine teslim edildi.

Çalışmaların devamında şüphelilerle bağlantılı olduğu düşünülen 8 kişi daha gözaltına alındı.