Kaza yapan aracın motoru 200 metre fırladı, sürücü yaşamını yitirdi
İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle aracın motoru yaklaşık 200 metre uzağa fırladı. Ağır yaralı sürücü ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Saltuk Buğrahan Demir idaresindeki otomobil, Kadıköy D-100 kara yolu Yenisahra mevkisinde, yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk muayenede, sürücü Demir'in ağır yaralı olduğu belirlendi.
Hastanede yaşamını yitirdi
Demir, tedavi altına alınmak üzere SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Aracın motoru metrelerce fırladı
Otomobil kullanılamaz hale gelirken, Demir'in aşırı hızla seyrettiği iddia edildi. Otomobilin motoru ise olay yerinden 200 metre ileride yol kenarında bulundu.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.
Trafik akışı, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.