Kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle Artvin'de merkez ve merkeze bağlı köyler ile 2 ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Trabzon'da 8 ilçede tüm okullarda, 7 ilçede ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Giresun'da Dereli ilçesinde 2 gün, 4 ilçede de bir gün okullar tatil edildi.

Gümüşhane'de ise bir ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Bu bölgelerdeki engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

