Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 03:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yurtta elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Bu bölgelerdeki engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.
Kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle Artvin'de merkez ve merkeze bağlı köyler ile 2 ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Trabzon'da 8 ilçede tüm okullarda, 7 ilçede ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Giresun'da Dereli ilçesinde 2 gün, 4 ilçede de bir gün okullar tatil edildi.
Gümüşhane'de ise bir ilçede eğitime bir gün ara verildi.
Bu bölgelerdeki engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.
Etiketler: Eğitim Kar Yağışı
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